Dall’Oglio, dal Libano: "E' vivo, si trova a Baghouz (Siria) e si tratta per il rilascio"

Padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita rapito a Raqqa nel luglio 2013, è vivo. Lo scrive il quotidiano libanese Al Akhbar che precisa anche che il religioso si troverebbe a Baghouz, ultima zona siriana ancora in mano allo Stato Islamico. Il giornale cita fonti tra le forze democratiche siriane e parla di "sforzi intensificati tra jihadisti e le forze curdo-arabe per la sua liberazione". Ci sarebbe anche un accordo di massima già raggiunto. La notizia è definita "degna di non essere respinta come inattendibile" da fonti ecclesiali locali interpellate da Fides, l'agenzia di stampa del Vaticano.