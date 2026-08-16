Dall'Alessandrino all'Ucraina, la pace viaggia in moto

"La pace viaggia sulle due ruote": così è stata chiamata la missione umanitaria, partita da Castellazzo Bormida (Alessandria) lo scorso 6 agosto e terminata dieci giorni dopo, verso Ivano Frankivis'k, città di circa 220mila abitanti dell'ovest dell'Ucraina. L'iniziativa ha coinvolto cinque centauri del moto club locale e un mezzo Anteas Trasporto Amico. "Abbiamo portato regali e gadget, ma il dono più grande - sottolineano Luciano Cartolano, Salvatore Bongiovanni, Emanuele Boidi, Valter Mendeni e Lorenzo Stridi - ce l'hanno fatto loro. Sono persone con una dignità enorme, che vivono con l'ansia degli allarmi, che hanno perso amici e familiari ma che continuano a sperare nella pace. Siamo tornati tutti arricchiti da questa esperienza".