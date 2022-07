Da modella a muratrice, 18enne inglese nuova star di Tik Tok

Nel vero senso della parola: questa giovane inglese ha iniziato a lavorare nell'impresa di costruzioni del padre. Francesca farà la muratrice, almeno per ora. L'ormai ex modella continua comunque a raccontare la sua vita su Tik Tok , dopo essere passata da trucco e sfilate alle scarpe anti-infortunistiche.

Mattone su mattone su Tik Tok - La presenza di

video

gioia

che la ritraggono mentre indossa giubbotti, pantaloni con grandi tasche e tute da lavoro è costante sul profilo di Francesca Hawley. L'inglese documenta - con balletti divertenti - la sua nuova giornata tra carriole e secchi. I momenti di pausa descritti sul social catturano sempre più fan, forse ancora increduli della svolta impressa alla sua vita. Lei tira dritto, spiegando che il cambiamento la riempia di, visto che le consente di trascorrere il tempo lavorando con il padre.

Troppo bella per il cantiere

fattore limitante

- La voglia di mettersi in gioco e capire - toccando con mano - il duro lavoro del genitore sono stati il trampolino che l'hanno portata a voltare pagina. Molte persone, però, ancora non la prendono sul serio, considerando il suo aspetto esteriore come un. Insomma per molti Francesca è troppo bella per lavorare a pareti o tetti.

Moda come passione

tempo libero

abiti alla moda e tacchi alti

- L'amore per i vestiti e per il trucco, però, non è scomparso dalla vita della Hawley. Terminate le ore lavorative, arriva ilcon gli amici e, in questi momenti, l'ex modella si lascia andare a glitter, paillettes,