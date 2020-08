Da Londra a Delhi in bus: l'idea di una startup indiana che vuole "far conoscere il mondo al rallentatore"

Non è il giro del mondo in 80 dì, ma l'idea di due ragazzi indiani che con 70 giorni e 20mila chilometri di asfalto vogliono portare i turisti in autobus da Londra a Delhi. Alla base della loro idea la necessità di "conoscere il mondo a rallentatore" ed esorcizzare la paura di viaggiare trasmessa dalla pandemia. Il tour toccherà 18 Paesi e i passeggeri avranno la possibilità di scendere per visitare, tra le bellezze sparse lungo il tragitto, le pagode del Myanmar, la Grande Muraglia Cinese e le antiche tappe delle vie della seta.