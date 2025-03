Change the World Model UN, Catherine Colonna intervistata da Myrta Merlino all'evento di New York

L'ex ministra francese è stata intervistata dalla giornalista e conduttrice Mediaset Myrta Merlino durante una delle sessioni dell'evento. L'intervista ha rappresentato uno dei momenti di spicco all'interno di un ricco calendario di attività che ha incluso simulazioni delle Nazioni Unite, panel di discussione e incontri con personalità di rilievo internazionale.



"Viviamo un momento molto particolare" ha detto la diplomatica francese. "Il mondo è traballante.

Il mondo è caotico. Vediamo conflitti e sfide in aumento. Vediamo crescere la polarizzazione, ha proseguito. "Ma

molti Paesi condividono gli stessi valori e lo stesso impegno a stare insieme. Direi che questo è un vantaggio competitivo. Combiniamo queste tendenze e l'affidabilità dell'Europa. Includendo anche il campo della difesa. Da qui la proposta della Commissione che è stata approvata e sta andando avanti".



E riguardo alla situazione in Ucraina l'ex ministra ha detto: "La situazione è che c'è un aggressore e c'è una vittima, e non possono essere confusi. Non possono essere messi sullo stesso piano.

E dobbiamo scoraggiare qualsiasi ulteriore aggressione. Purtroppo, dobbiamo richiamare la Russia alle sue responsabilità e dire: fermatevi o aumenteremo la pressione. Ecco perché dovremmo essere più uniti e più chiari. Anche in questi giorni cruciali in cui iniziano i negoziati tra i due paesi".