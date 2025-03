Il cugino di Vance ha combattuto in Ucraina e dopo l'"agguato" a Zelensky nello Studio Ovale attacca JD: "Noi, utili idioti di Putin"

Spiega poi di aver tentato più volte di entrare in contatto con JD. ''Dall'Ucraina mettersi in comunicazione con un senatore non è facile'', ma ''ho lasciato dei messaggi al suo ufficio. Non ho mai avuto notizie''. A inizio gennaio, dopo la vittoria di Trump, la decisione di rientrare. ''Restare diventava complicato. Non potevo assumermi il rischio di venire catturato'', spiega il texano. Da sempre repubblicano, descritto dagli uomini che hanno combattuto con lui come un tiratore scelto, Nate dice di non poter comprendere le ragioni del nuovo corso Usa. ''Donald Trump e mio cugino - avverte - sembrano credere di poter ingraziarsi Putin. Si sbagliano. I russi non dimenticano il nostro sostegno all'Ucraina. Siamo gli utili idioti di Vladimir Putin".