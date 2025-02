Crosetto: "L'Ue rischia di deflagrare, Meloni è l'unica che può mediare"

Guido Crosetto sottolinea la necessità per l'Europa di "restare unita, perché c'è il rischio che possa deflagrare". Secondo il ministro della Difesa, "in questo momento, se fossi al posto degli Stati membri, chiederei a Giorgia Meloni, per il rapporto privilegiato che ha da anni con Trump, di provare a svolgere il ruolo di mediatore". Il presidente del Consiglio "potrebbe essere un canale per parlare agli americani a nome dell'Europa, su questo tema specifico. Forse è l'unica che può farlo".