Crollo edifici a Marsiglia: aperta inchiesta per omicidio aggravato

La giustizia francese ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei crolli degli edifici nella Rue d'Aubagne, a Marsiglia, che hanno provocato, il 5 novembre, la morte di otto persone tra cui l'italiana Simona Carpignano. I capi d'accusa sono "omicidio colposo" aggravato e "messa in pericolo della vita altrui". "A oggi le cause del crollo di questi edifici non sono state stabilite" ha detto il procuratore della Repubblica, Xavier Tarabeux.