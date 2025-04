Crollo in discoteca a Santo Domingo, il bilancio sale a 218 morti: due sono italiani

Un video diffuso sui social mostra i primi momenti del crollo: frammenti del soffitto che cedono e la folla che cerca di mettersi in salvo, pochi istanti prima del crollo totale. I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per estrarre i sopravvissuti dalle macerie, usando tavole improvvisate e sollevando blocchi di cemento. Tra i superstiti, più di 180 persone sono state tratte in salvo, ma molti sono ancora ricoverati in ospedale con fratture e ferite gravi. Intanto, il governo ha annunciato il passaggio alla fase di recupero, con le squadre impegnate nel recupero dei corpi e nell'identificazione delle vittime.