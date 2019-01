Crolla un palazzo in Russia, 15 morti: un bimbo estratto vivo dalle macerie

Crolla un palazzo in Russia: 15 morti, decine i dispersi Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il piccolo, hanno fatto sapere i politici della regione russa, è stato portato in ospedale dopo che è stato ritrovato nella sua culla, avvolto nelle coperte; è cosciente. L'edificio di 10 piani è crollato lunedì mattina e i soccorritori hanno ritrovato il bambino dopo che le operazioni di ricerca erano state sospese per il timore che le parti restanti del palazzo crollassero. Operazioni di messa in sicurezza sono in corso.