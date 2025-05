Croce rossa: "Uomini armati uccidono 23 persone in Nigeria"

Almeno 23 persone sono rimaste uccise in quattro attacchi separati di un gruppo di uomini armati nello Stato di Benue, nella Nigeria centrale. Lo rende noto un funzionario della Croce Rossa. Diverse altre persone sono rimaste ferite, ha aggiunto. Una portavoce della polizia ha dichiarato di non essere a conoscenza degli attacchi. Alcuni degli assalti sono stati perpetrati in aree che erano state precedentemente colpite poco più di un mese fa con un bilancio di almeno 56 morti.