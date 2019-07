Croazia, i soprusi della polizia sui migranti tra botte e celle minuscole

Lividi, tagli, ferite aperte: è quello che subiscono alcuni migranti che cercano di passare il confine tra Croazia e Bosnia. A “Quarta Repubblica” gli uomini e ragazzi rinchiusi nelle celle raccontano come sia stata la polizia di confine della città di Bihać a infliggergli tutti quei colpi. Si è nel cuore della rotta balcanica dell’immigrazione dove i migranti tentano ogni giorno il “game”, cioè il passaggio illegale di frontiera per arrivare in Europa.



“La polizia era incappucciata, mi ha picchiato, ha preso i miei soldi e il power bank” racconta uno dei migranti. Tra i tanti che cercano di oltrepassare il confine, c’è anche Hussein che riprova ancora il “game”. Questa volta, passata la frontiera, contatta “Quarta Repubblica” e disperatamente chiede: “Chiama la Croce Rossa e raccontagli di me”. I soccorsi, però, arrivano troppo tardi: la polizia l’ha già arrestato e lasciato senza cibo dal mattino fino alla sera per poi riportarlo al confine in una cella minuscola.