Le elezioni presidenziali in Croazia hanno confermato il capo dello Stato uscente, Zoran Milanovic, con il 74,7% dei voti. Battuto il candidato conservatore dell'Unione democratica croata (Hdz), Dragan Primorac. "Il mio programma è la Costituzione croata, e con il governo dovremo iniziare a parlare, come previsto dal quadro costituzionale. E per questo tendo la mano al primo ministro", ha commentato Milanovic.