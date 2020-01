Crisi Usa-Iran, Easa: "Stop voli in spazio aereo Iraq"

"Alla luce dei recenti eventi in Medioriente, l'Easa ha contattato le autorità aeronautiche nazionali dell'Ue per raccomandare di evitare i voli commerciali nello spazio aereo iracheno, come misura precauzionale". Lo riferisce la stessa Agenzia europea per la sicurezza aerea, precisando che "alcuni Stati membri hanno già diffuso informazioni in tal senso alle proprie compagnie aeree e diversi vettori hanno risposto al rischio adeguando le rotte".