Crisi Ucraina, Usa e Russia si incontrano in Svizzera | Mosca è già "delusa", il "realismo" di Washington

Afp

Sullo sfondo delle tensioni in Ucraina, Russia e Stati Uniti sono pronti ad avviare i negoziati che iniziano lunedì a Ginevra e discutere di posizionamento di missili e di esercitazioni militari, ha fatto sapere un alto responsabile della Casa Bianca. Diplomatici americani e russi si riuniscono in Svizzera per ridurre le tensioni dopo le accuse a Mosca sulla preparazione di una nuova invasione dell'Ucraina.