Crisi Ucraina,Ue proroga sanzioni economiche di 6 mesi verso Russia

Il Consiglio Ue ha prorogato le sanzioni economiche verso la Russia fino al 31 luglio 2019. Le misure riguardano i settori finanziari, dell'energia, della difesa e dei beni a duplice uso. Furono introdotte inizialmente per un anno il 31 luglio 2014, in risposta alle azioni di Mosca per destabilizzare la situazione in Ucraina, tali misure sono state rafforzate nel settembre 2014. Vietato inoltre l'accesso russo a determinati a tecnologie sensibili.