Dipendenza da oppioidi, negli Usa maxirisarcimento dal colosso dei farmaci Purdue: "Creò una pandemia"

L'accordo da 7,4 miliardi di dollari, che rappresenta un risarcimento record dovuto per l'antidolorifico che ha reso dipendente un milione di americani, è stato stabilito "in linea di principio con i membri della famiglia Sackler e la loro azienda Purdue Pharma per il loro ruolo determinante nel creare la crisi degli oppioidi", ha affermato l'ufficio del procuratore generale di New York Letitia James in un comuicato.