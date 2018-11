Crisi Mosca-Kiev, l'Ucraina vieta l'ingresso nel Paese agli uomini russi

"Sono entrate in funzione misure di controllo rafforzate ai punti di ingresso. A partire da oggi, l'ingresso è limitato per gli stranieri, in particolare per i cittadini della Federazione russa di eta' tra i 16 e i 60 anni di sesso maschile", ha poi dichiarato il capo della guardia di frontiera, Petro Tsygykal, durante una riunione ad alto livello dedicata a questioni di sicurezza e trasmessa alla tv.



Sempre nel corso dell'incontro, il presidente Petro Poroshenko ha precisato che le uniche eccezioni saranno "per ragioni umanitarie esplicitamente specificate". Mercoledì scorso la legge marziale è stata introdotta in una serie di regioni dell'Ucraina, frontaliere e della Costa del Mar Nero e del Mare d'Azov, al centro dell'escalation con Mosca.