Crisi in Libia, Conte: "L'Italia non sostiene Haftar né Sarraj"

Né con Haftar né con Sarraj. Dalla Cina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla dello schieramento dell'Italia in merito alla crisi in Libia: "Non sostengo un singolo attore, riteniamo che la soluzione militare assolutamente non sia affidabile", dice. Secondo Conte, "l'intenzione di Haftar di riunificare il territorio libico può avere una sua plausibilità" ma "la nostra posizione è a favore del popolo libico che soffre da troppo tempo".