Crisi in Irlanda del Nord, si dimette il primo ministro Arlena Foster

Crisi politica in Irlanda del Nord per le dimissioni di Arlena Foster da leader del maggiore partito unionista locale, il Dup, e da primo ministro del governo regionale di Belfast. La Foster ha annunciato il passo indietro in una nota, dopo che i gruppi parlamentari del suo stesso partito avevano iniziato a raccogliere firme per sfiduciarla assieme al suo vice Nigel Dodds. Ha spiegato che un nuovo leader sarà eletto nel giro di "qualche settimana".