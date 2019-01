Crimea, nave militare Usa entra nel Mar Nero: Mosca monitora

Il cacciatorpediniere lanciamissili americano Donald Cook è entrato nelle acque del Mar Nero: lo fa sapere il ministero della Difesa russo precisando che monitorerà i suoi movimenti. "Il pattugliatore Pytlivy - hanno annunciato i russi - ha iniziato immediatamente a seguire i movimenti della nave americana". Mosca ha sottolineato che in base alla Convenzione di Montreux la Donald Cook non potrà rimanere nel Mar Nero per più di 21 giorni.