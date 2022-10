Cremlino: Ue parte del conflitto se addestra i militari ucraini

La creazione di una missione di addestramento militare per l'Ucraina da parte dell'Ue attribuisce di fatto all'Ue un ruolo come parte in causa nel conflitto.

Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. Mercoledì l'alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, in un post sul suo blog, aveva scritto: "Al prossimo Consiglio Affari Esteri del 17 ottobre, spero che potremo lanciare formalmente la nostra missione di addestramento per le forze armate ucraine".