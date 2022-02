Cremlino: "Rapporti tra Usa e Russia sono al livello più basso"

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov le relazioni tra Russia e Stati Uniti hanno raggiunto il loro livello più basso.

"Qui, forse, è possibile citare l'aspetto positivo che, per quanto sia difficile in altri ambiti, ci sono ancora alcuni canali di dialogo - ha aggiunto a Sputnik -. I capi di Stato sono in dialogo, la comunicazione è in corso in altri settori. Questo è un vantaggio. Questo è un vantaggio, perché solo un paio di anni fa, non avevamo alcun dialogo, quindi non c'erano contatti".