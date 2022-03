Cremlino: Europa può pagare gas in euro, banca russa convertirà in rubli

Il decreto del Cremlino relativo al gas, firmato da Vladimir Putin, permette ai "Paesi ostili" di continuare a pagare il gas naturale in valuta straniera tramite una banca russa che convertirà il denaro in rubli.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti, per acquistare il gas i compratori dovranno aprire due conti, uno in valuta straniera e uno in rubli, presso una banca russa designata che effettuerà quindi la conversione.