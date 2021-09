Cremlino: avvio gasdotto Nord Stream 2 equilibrerà i prezzi in Europa

Ansa

La messa in servizio tempestiva del gasdotto Nord Stream 2 equilibrerà i prezzi del gas naturale in Europa anche sul mercato spot. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dimitry Peskov. In merito al nuovo picco dei prezzi del gas in Europa, il portavoce ha sottolineato che "questi processi non hanno nulla a che fare con la Russia".