Crans-Montana, il nuovo filone di inchiesta: denunciata l'Organizzazione cantonale di soccorso

Un nuovo filone d'inchiesta sull'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, che ha provocato 41 vittime e 115 feriti, è stato aperto dal Ministero pubblico vallesano. Nel mirino, l'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso: l'inchiesta riguarda presunte lacune nel dispositivo di intervento, oltre che una classificazione errata dei feriti durante il triage e il loro arrivo in ospedale con un grande ritardo. A depositare la denuncia, alcuni avvocati delle vittime, come ha spiegato la Procura all'agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS, confermando un'indiscrezione di media svizzeri e italiani.