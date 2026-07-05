L'amministrazione della scuola non ha rilasciato dichiarazioni in merito ma scrive Blick, si vocifera che le famiglie degli altri alunni abbiano esercitato pressioni perché a loro dire era "inaccettabile" che i Moretti pagassero la retta di quella scuola dopo aver "abbandonato" finanziariamente le vittime della tragedia. La famiglia, in seguito alla notizia, avrebbe rifiutato di commentare la vicenda mentre fonti vicini ai coniugi, hanno fatto filtrare che sarebbe stata trovata la soluzione spostando il bambino in una scuola pubblica di Lens, nel Vallese.