Crans-Montana, Leonardo è arrivato al Niguarda: ha ustioni sul 50% del corpo

Il via libera al trasferimento, dopo giorni in cui le sue gravi condizioni lo avevano impedito, è arrivato nella mattinata di domenica 11 gennaio. A causa del maltempo, con nevicate intense e maltempo sulle Alpi svizzere, l'elicottero ha dovuto attendere qualche ora. Ad annunciare per primo il via libera era stato Guido Bertolaso, assessore della Lombardia al Welfare: "Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio".