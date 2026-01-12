Crans-Montana, Leonardo è arrivato al Niguarda: ha ustioni sul 50% del corpo

Il 16enne, studente del liceo meneghino Virgilio, è in gravi condizioni e rimane in prognosi riservata. Il ritorno a Milano dopo una lunga attesa
© Afp
È stato appena accolto all'Ospedale Niguarda Leonardo, il 16enne del liceo Virgilio vittima dell'incendio di Crans-Montana. Finora il giovane era rimasto ricoverato all'Ospedale di Zurigo. Ha ustioni su oltre il 50% della superficie corporea e danni causati dall'inalazione di fumi velenosi. Sale così a 12 il numero dei pazienti ricoverati a Niguarda: ciascuno di loro è considerato in condizioni gravi ed è in prognosi riservata.
Il via libera al trasferimento, dopo giorni in cui le sue gravi condizioni lo avevano impedito, è arrivato nella mattinata di domenica 11 gennaio. A causa del maltempo, con nevicate intense e maltempo sulle Alpi svizzere, l'elicottero ha dovuto attendere qualche ora. Ad annunciare per primo il via libera era stato Guido Bertolaso, assessore della Lombardia al Welfare: "Abbiamo avuto l’ok dai medici svizzeri al trasferimento del ragazzo milanese ferito e le condizioni meteo ci offrono una finestra utile per il viaggio".
“In questo momento l’elicottero di Areu della base di Bergamo, con l’equipe sanitaria a bordo, è partito per Zurigo. Attendiamo l’arrivo all’ospedale Niguarda entro la serata di oggi”, aveva commentato Bertolaso a metà pomeriggio. Ora il 16enne Leonardo ha raggiunto al Niguarda gli altri undici feriti italiani, tutti ricoverati nel Centro grandi ustioni dell'ospedale milanese. Con lui ci sono tre suoi compagni di classe.