Strage di Crans-Montana, l’ex compagna di Jacques Moretti: "È pieno di dolore"

L’inviata di "Realpolitik" si è recata in Corsica, per ricostruire i primi passi nel mondo del lavoro del proprietario di "Le Constellation"
© Da video
"Sono stata con lui per dieci anni, è inevitabile che oggi sia pieno di dolore". A parlare con l’inviata di "Realpolitik" è l’ex compagna di Jacques Moretti, uno dei proprietari di "Le Constellation", il locale di Crans-Montana teatro della strage che ha causato decine di vittime e oltre cento feriti.
La donna, che vive in Corsica, è anche la madre di Jean Marc Gabrielli, chef de "Le Vieux Chalet", un altro ristorante riconducibile a Moretti, oltre che fidanzato di Cyane Panine, la giovane "cameriera con il casco", morta nell’incendio."Mio figlio è sconvolto, come chiunque abbia un minimo di sensibilità", racconta. "Solo chi non è gentile, chi non è capace di sentire, può restare indifferente davanti a una tragedia simile".
La donna è tra le poche persone che hanno accettato di parlare con l’inviata della trasmissione di Rete 4, che ha deciso di recarsi in Corsica proprio per ricostruire gli esordi professionali di Moretti e il contesto in cui ha mosso i primi passi nel settore della ristorazione.
È sull’isola, infatti, che l’uomo avvia le sue prime attività, tra bar, ristoranti, campeggi e immobili turistici. Un percorso imprenditoriale che prende forma soprattutto sul lungomare di Bonifacio, dove nel 2010 inaugura il locale "Lollapalooza", destinato però a chiudere definitivamente quattro anni più tardi.
"Abitava qui, in una zona chiamata Petroso, ma da almeno quindici o vent’anni non si vede più", spiega Mathieu Santucci, giornalista di "Corse Matin". "Non risulta che abbia ancora interessi economici in Corsica. È importante, però, distinguere tra la tragedia avvenuta in Svizzera e la sua storia personale e professionale".