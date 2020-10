Covid Gb, Johnson: "Tre livelli di emergenza, no chiusura delle scuole"

"Non possiamo permettere che collassi il sistema sanitario nazionale". Lo dice il premier britannico Boris Johnson, annunciando che il Paese sarà diviso in tre diverse aree a seconda del livello di allerta (medio, alto, molto alto) per i contagi da Covid. Non si tratta di un lockdown generale e non chiuderanno le scuole e le università, spiega, ma ogni zona avrà restrizioni diverse. "Saranno mesi durissimi, ma riusciremo a superarli", aggiunge.