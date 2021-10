Covid Gb, i contagi tornano a sfiorare quota 50mila

Ansa

Sono quasi 50mila (49.139 per la precisione) i nuovi casi Covid in Gran Bretagna, oltre 40mila per l'ottavo giorno di fila, appena una ventina in meno del dato registrato due giorni fa. Ancora sotto il livello di guardia, invece, ma in leggero aumento quasi a 7.900, il totale dei ricoveri in ospedale. I decessi sono 179, in calo rispetto ai 223 di martedì.