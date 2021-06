Covid e rischio contagio, Ecdc: quasi tutta l'Europa si colora di verde

IPA

I Paesi dell'Unione europea sono quasi tutti colorati di verde secondo le mappe del contagio da Covid, aggiornate dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Fa eccezione l'Andalusia, di colore rosso per l'alto rischio di contagio, mentre in Italia sono in giallo Basilicata, Calabria e Sicilia. Dello stesso colore anche i Paesi Bassi e la Svezia.