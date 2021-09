Covid, Von der Leyen: Ue leader mondiale nelle vaccinazioni |  Nuova missione sanitaria contro la pandemia per 50 mld

La presidente della Commissione europea ha poi proposto "una nuova missione di preparazione sanitaria che dovrebbe essere sostenuta da un investimento Team Europeo di 50 miliardi di euro entro il 2027 per garantire che nessun virus trasformi un epidemia locale in una pandemia mondiale".

"Altri 4 miliardi per il clima fino al 2027"

Altro tema affrontato è stato il clima. "Bisogna fare di più a Glasglow, perché gli impegni di riduzione entro il 2030 non bastano. L'Ue raddoppierà finanziamenti esterni per biodiversità. Proporremo ora altri 4 miliardi di euro per i finanziamenti per il clima fino al 2027. Ma ci aspettiamo che anche gli Stati Uniti e i nostri partner si facciano avanti".