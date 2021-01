Covid, von der Leyen: "Nuove zone epidemiologiche rosso scuro"

Ansa

La Commissione Ue proporrà lunedì agli Stati membri una modifica all'attuale mappatura delle zone epidemiologiche della pandemia di Covid-19, con l'introduzione di un nuovo colore: il rosso scuro, per le aree in cui la diffusione del virus è più alta e ci sono rischi maggiori che si trasmettano le nuove varianti. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, sottolineando che la proposta riguarderà in particolare le "misure mirate" da prendere alle frontiere.