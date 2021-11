Covid, von der Leyen: "L'azione collettiva è la risposta alla pandemia"

Ansa

"Lo spirito dell'azione collettiva è l'unica vera risposta robusta per combattere questa pandemia e per combattere quelle future". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo: "Solo risposte collettive, efficaci e immediate possono funzionare contro i virus. Non si può rimanere con le mani in mano, di fronte a noi abbiamo dei compiti urgenti".