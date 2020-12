Covid, von der Leyen: "Vaccinazioni in Europa dal 27 dicembre"

La data tanto attesa è arrivata. Anche se non c’è ancora il via libera dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) le vaccinazioni in Europa per arginare la pandemia causata da Covid inizieranno il 27 dicembre. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha fissato la data; due giorni dopo Natale. Si attende un ultimo disco verde dall’autorità regolatoria dopo che il vaccino Pfizer-Biontech è stato autorizzato da Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti e somministrato al personale sanitario.