Covid, von der Leyen: "A quota 200 milioni di vaccinazioni in Ue"

In Europa "oggi abbiamo raggiunto i 200 milioni di vaccinazioni". L'annuncio è della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che su Twitter sottolinea come l'Ue è "sulla buona strada verso il nostro obiettivo: somministrare dosi sufficienti per immunizzare il 70% degli adulti nell'Unione europea entro luglio. La vaccinazione ci aiuterà a sconfiggere la pandemia".