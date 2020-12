Covid, variante inglese circola da novembre: casi in Danimarca e Australia

La variante inglese del coronavirus circola già da un mese. Lo spiega il Centro europeo per il controllo delle malattie. "Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono infatti risultate essere collegate al focolaio inglese causato da questa mutazione", si legge nel report. Ciò indica che si è già "verificata una diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione".