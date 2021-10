Covid, Usa: scendono sotto 100mila i contagi, prima volta da agosto

Afp

Per la prima volta dagli inizi di agosto, scendono sotto i 100mila i contagi giornalieri da Covid-19 registrati negli Usa, secondo i dati della John Hopkins University. I morti sono 1.725, in grandissimo numero non vaccinati. Negli Stati Uniti la pandemia inizia a mostrare una leggera attenuazione, dopo che oltre il 56% della popolazione risulta completamente immunizzata contro il virus.