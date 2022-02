Covid, Usa plaudono a Canada per azione contro proteste No vax

Gli Stati Uniti plaudono all'azione della polizia canadese per sgombrare dalle proteste No vax l'Ambassador Bridge, una delle principali arterie di collegamento fra Canada e Stati Uniti.

"Le autorità canadesi hanno preso misure proattive per assicurare che non ci siano ulteriori difficoltà al flusso di persone e beni", afferma il Department of Homeland Security.