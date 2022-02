Covid, Ue agli Stati membri: togliere restrizioni a viaggi per i vaccinati

I Paesi Ue "dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione per le persone vaccinate" contro il Covid.

E' quanto si legge nelle raccomandazioni approvate dai ministri per gli Affari europei. Il via libera potrà scattare "a condizione che abbiano ricevuto l'ultima dose del ciclo di vaccinazione primario almeno 14 giorni e non più di 270 giorni prima dell'arrivo o abbiano ricevuto una dose di richiamo".