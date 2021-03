Covid, striptease club di New York fanno causa a Cuomo per chiusura

-afp

Un gruppo di striptease club della città di New York fa causa al governatore Andrew Cuomo, accusandolo di violare il Primo e il Quattordicesimo emendamento della Costituzione americana costringendoli a restare chiusi mentre i ristoranti e tutte le altre attività stanno riaprendo. Cuomo respinge le accuse: "La scienza e i dati ci dicono che i locali di spogliarelli non sono consentiti in questo momento".