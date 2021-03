Covid negli Usa, festa in un college: maxi quarantena per 14mila studenti 

Instagram

Una festa costringe alla quarantena i 14mila studenti dell'università Duke, in North Carolina. Una misura necessaria dopo che 180 studenti sono risultati positivi al Covid e altri 200 sono stati messi in isolamento in seguito a contatti con positivi. Le autorità universitarie hanno imposto a tutti gli studenti una quarantena di almeno una settimana, durante la quale chi vive nel campus non dovrà lasciare la propria stanza eccetto per fare la spesa.