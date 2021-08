Covid, stop ai viaggi turistici in Ue per non i vaccinati Usa

Afp

E' arrivato lo stop ai viaggi turistici nell'Ue per i cittadini non vaccinati in arrivo dagli Stati Uniti. Gli Usa sono infatti stati depennati dall'elenco dei Paesi terzi a cui l'Unione europea apre le sue frontiere per motivi non essenziali. Lo rendono noto fonti diplomatiche da Bruxelles. I cittadini Usa immunizzati potranno invece entrare in Ue. Non fanno più parte dell'elenco anche Israele, Libano, Montenegro, Kosovo e Nord Macedonia.