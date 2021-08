Ansa

Violenti scontri in diverse città australiane tra dimostranti e forze dell'ordine dopo l'estensione all'intero Stato australiano di Victoria del lockdown anti Covid che finora era in vigore solo nella capitale. Le autorità hanno dispiegato oltre 700 poliziotti aggiuntivi a Melbourne per contenere la protesta, a cui hanno partecipato centinaia di persone, e gli agenti hanno usato spray al peperoncino contro la folla. Almeno 250 gli arresti.