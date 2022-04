Covid, scontri a Shanghai contro il lockdown tra polizia e cittadini

In un quartiere orientale di Shanghai, città da 26 milioni di abitanti in strettissimo regime di lockdown per contenere una nuova ondata di Covid, si sono verificati scontri tra polizia e residenti forzati a lasciare le loro case.

Gli agenti, bardati in tute protettive dalla testa ai piedi, hanno costretto i cittadini a lasciare i loro appartamenti per trasformarli in strutture temporanee dove trasferire i positivi.