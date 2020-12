Covid, scatta il lockdown anche in Scozia e Galles 

Afp

Revocato anche in Scozia l'allentamento delle misure contro il coronavirus che erano state introdotte per il periodo delle feste, ad eccezione che per il giorno di Natale. Lo ha annunciato in conferenza stampa la premier scozzese Nicola Sturgeon, introducendo un nuovo lockdown a partire dal 26 dicembre e un divieto di viaggio nel resto del Paese. Anche il territorio del Galles torna in lockdown.