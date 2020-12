Covid, San Marino autorizza il cenone di Capodanno fino all'1 di notte

A San Marino il cenone di Capodanno sarà autorizzato fino all'1 di notte. Il governo sammarinese varerà un decreto con il quale prolunga l'orario di apertura dei locali e dei ristoranti per il 31 dicembre. Lo ha anticipato il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta. "Non ci sono delle misure che garantiscono una diminuzione dei contagi - ha detto Ciavatta - molto del dibattito è usato per fare polemica, lo vediamo in Italia, di matrice politica".