Covid, repubblicani Usa chiedono il licenziamento di Anthony Fauci

Ansa

Un gruppo di deputati repubblicani ha chiesto che il consigliere della Casa Bianca, Anthony Fauci, venga licenziato per la gestione della crisi. "Il dottor Fauci non è stato eletto dagli americani. Non è stato scelto per decidere sull'istruzione dei bambini, ma controlla praticamente la nostra vita da un anno", ha accusato Marjorie Taylor Green, leale a Trump, chiedendo che venga rimosso anche per le bugie sul laboratorio di Wuhan.