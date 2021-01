Covid, protesta dei no-mask a Vienna: 10mila in piazza

Circa 10mila persone sono scese in piazza a Vienna per protestare contro le misure anti-Covid. Nel segno di slogan come "dimissioni del governo" e "la stampa è bugiarda", diversi cortei hanno sfilato per denunciare le restrizioni imposte al Paese dal cancelleri Sebastian Kurz nel tentativo di arginare la pandemia. A fine dicembre il governo austriaco ha decretato un terzo lockdown.